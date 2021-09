Privatização da EFACEC decorre até ao final deste ano

O Ministro da economia de Portugal, Pedro Siza Vieira, anunciou ontem a privatização da EFACEC até ao fim deste ano.

Em entrevista no programa “Tudo é Economia”, da RTP3, Pedro Viera, revelou-se satisfeito por haver duas empresas portuguesas interessadas na EFACEC, explicando que lhe poderão dar “enquadramento de gestão, apoio de capitalização e transformá-la para participar no futuro do país”.

Para o ministro “preservar o capital de experiência da EFACEC, o saber fazer de uma empresa que é essencial para a transição energética, uma grande fornecedora de sistemas eléctricos, de redes eléctricas, de sistemas de gestão de redes, de transformadores que o país vai precisar tanto nos próximos anos, era absolutamente essencial”, salientou.

Observando para oportunidade concentração empresarial em períodos de crise, Pedro Vieira reiterou que o Governo nunca teve o objectivo de lucrar com a reprivatização da empresa.

“O Governo definiu sempre que não tem objectivos de ganhar dinheiro nisto. Nós temos uma empresa que estava numa situação de impasse accionista, estava a degradar por causa desse impasse, rapidamente, a sua posição comercial no mercado e, com isto, o que queremos assegurar é a transição rápida para novos proprietários que possam gerir e assegurar um futuro para a empresa”, sustentou.

Em 02 de Setembro, o Conselho de Ministros aprovou a terceira fase do processo de reprivatização da EFACEC, tendo seleccionado os dois investidores que apresentaram propostas vinculativas, ou seja, os grupos DST SGPS e Sing - Investimentos Globais, segundo um comunicado.

Em meados de 2020, antes de ser nacionalizada, a EFACEC anunciou ter recebido “cerca de uma dezena” de propostas não vinculativas de grupos industriais e fundos de investimento, nacionais e internacionais, para comprar o capital de Isabel dos Santos na empresa.

A aprovação em Conselho de Ministros do decreto de lei para nacionalizar 71,73% do capital social da EFACEC decorreu da saída do capital de Isabel dos Santos, filha do ex-Presidente José Eduardo dos Santos, na sequência do envolvimento no caso ‘Luanda Leaks’, no qual o Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação revelou mais de 715 mil ficheiros que detalham alegados esquemas financeiros da empresária.