Privatização da China Sonangol Internacional pode começar este ano

O processo de venda da participação da Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) na empresa China Internacional Holding (CSIH) pode começar ainda este ano, conforme o Programa de Privatizações (Propriv) em curso no País.

Criada em 2004, a China Sonangol International Holding está baseada na cidade de Hong-Kong, desde 06 de Setembro de 2012.

Segundo dados compilados pela Angop indicam que a CSIH é detida pela Dayuan International Development Limited (70%), cabendo à empresa angolana a participação minoritária de 30%.

De acordo com o cronograma de privatizações de activos e participações detidas pela petrolífera em empresas angolanas e no estrangeiro, apresentado em seminário metodológico em 2019, este ano a petrolífera inicia também o desinvestimento na China Sonangol Internacional Limited, baseada em Hong Kong.



Ainda para 2021, está em agenda o início do processo de desinvestimento na Empresa Nacional de Combustíveis e Óleos S.A (ENCO), em São Tomé e Príncipe. A nível nacional, o calendário aponta para o início dos processos de privatização da Sonangalp - Sociedade de Distribuição e Comércio de Combustíveis e da Sonair - Serviço Aéreo (S.A).



No âmbito do Programa de Privatizações (Propriv), a petrolífera angolana, que lista 195 empresas e activos para privatizar até 2022, deve alienar cerca de 70 activos, sendo que pelo menos 50 estão sob controlo directo da sua administração.

Os activos e participações da Sonangol estão espalhados em vários países, além de Angola, como Portugal, Estados Unidos da América, França, Reino Unido, Gibraltar, Ilhas Caimão, Bermudas, Costa do Marfim, Singapura, Cabo Verde e Panamá.



Na última reunião da comissão interministerial das privatizações, realizada no final de 2020, deu-se o ponto de situação dos 39 processos de participação de alienação que estão a ser conduzidos pela Sonangol, subdivididos em várias fases. O resultado das alienações em fase de conclusão é de aproximadamente 48 milhões de euros, subdivididos em várias modalidades, incluindo as de cessão de direito de exploração para a gestão do Hotel Intercontinental Miramar.