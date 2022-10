Privados beneficiam de maior parcela do crédito ao sector não financeiro

O sector privado beneficiou de 92,26% dos 4,83 biliões de Kwanzas disponibilizados ao sector não financeiro em Setembro de 2022, anunciou o Banco Nacional de Angola (BNA).

Do montante concedido, que representa um aumento de 0,56% (26,74 mil milhões Kz), face ao período homólogo, o sector público (administração pública e empresas públicas) absorveu 7,74%.

Para o economista Augusto Fernandes o aumento do crédito ao sector não financeiro gera desenvolvimento económico, pois as empresas são financiadas para implementar projectos com intuito de aumentar a produtividade, criando novos postos de trabalho.

“No final das contas, incrementará o PIB não petrolífero e alivia a forte dependência da economia na produção petrolífera”.

César Marcelino, docente, perfilha o ponto de vista de Augusto Fernandes quando afirma que o aumento do crédito imprime maior fluidez ao sector não financeiro, pois recebe financiamento necessário para dinamizar a actividade produtiva, dar azo a novos projectos de investimentos, estimular e fomentar o emprego.

Os dados do BNA apontam ainda que o endividamento do sector público não financeiro totalizou 374,54 mil milhões kz. 66,64% referentes à administração pública e 33,36% às empresas públicas. Comparativamente ao período homólogo, representa um aumento de 9,68% (33,05 mil milhões kz).

Quanto ao endividamento do sector privado (empresas privadas e particulares) as estatísticas revelam que se registou uma redução de 7,67 mil milhões kz, ao passar de 4,47 bilhões kz em Setembro de 2021, para 4,46 biliões kz o mesmo mês deste ano.

O BNA mostra que o endividamento das empresas privadas não financeiras era correspondente a 3,50 biliões kz, com uma diminuição de 69,58 mil milhões kz e o endividamento dos particulares correspondia a 955,94 mil milhões kz, com um aumento de 61,91 mil milhões kz.

Augusto Fernandes afirma que a redução do endividamento do sector privado deve ser encarada com alguma preocupação da parte do Executivo e merecer análises com vista a resolução imediata, pois a maioria dos empresários não têm acesso ao crédito por desistência, pelo excesso de exigências das instituições bancárias.

“Vemos muitos projectos a serem negados, apesar de o Estado assinar garantia de devolução de 75% do montante a disponibilizar pelos bancos, em caso de incumprimento das empresas”, disse.

César Marcelino afirma que a redução do volume de endividamento do sector privado pode ser entendida de duas formas, pese embora, uma delas seja pouco verosímil.

A primeira, disse, está relacionada com as dificuldades de acesso ao financiamento, pela pouca confiança que a banca comercial tem sobre os promotores de projectos de investimento e empresários, assim como da burocracia.

A segunda, continuou, refere-se ao aumento da capacidade de auto-financiamento, pois deixam de precisar de capitais alheios para darem corpo aos projectos de investimento, bem como expandir as cadeias de valor e de produção.

Em Setembro de 2022, segundo o BNA, o crédito bruto ao sector não financeiro alocado à economia real somou 936,80 mil milhões kz, representando 21,23% do crédito total bruto do sector bancário. Comparativamente ao período homólogo, registou-se um aumento de 82,22 mil milhões kz.

O crédito bruto concedido no âmbito dos Avisos do BNA de fomento ao sector real, totalizou 472,94 mil milhões kz, 49,07% do total de crédito ao sector real. Um aumento de 76,60 mil milhões kz (19,42%), influenciado pelo incremento do crédito concedido ao sector de Agricultura, Produção Animal, Caça, Floresta e Pesca.

Os dados divulgados pelo BNA indicam ainda que em termos de sector de actividade económica do crédito total concedido ao sector real, no período em análise, destaca-se as Indústrias transformadoras com 500,61 mil milhões kz (52,49%); Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca com 355,46 mil milhões kz (36,88) e Indústrias extractivas com 107,73 mil milhões kz (11,18%).