Principais medidas propostas em matéria tributária no OGE 2021

O Governo apresentou na Assembleia Nacional, no final da passada semana, a proposta de Lei do Orçamento Geral do Estado para 2021.

Num contexto ainda de enorme incerteza em que actualmente o País se encontra, que não é naturalmente alheio a uma conjuntura recessiva à escala global sem precedentes na história moderna da humanidade, importa atender aos principais pressupostos macroeconómicos assumidos pelo Executivo.

Desde logo, destaca-se a estimativa de 39 USD para o preço médio do barril de petróleo. Ao nível da inflação, a previsão da taxa acumulada anual para o ano de 2021 é 18,27%, enquanto a taxa de crescimento do produto não deverá ir além dos 2,1% para o sector não petrolífero e no sector petrolífero a previsão aponta para um crescimento negativo na ordem dos 6,2% (mantendo a trajetória de recessão vivida nos últimos anos).

Em termos agregados, a previsão para as receitas em 2021 atinge os 14,12 biliões de Kz, igualando o montante das despesas estimadas pelo Executivo, o que permite estimar um saldo orçamental nulo.

Na proposta apresentada, é evidente o esforço de contenção da despesa e a eliminação de alguns benefícios atribuídos essencialmente aos servidores do Estado. O Governo anunciou, contudo, um reforço orçamental para os sectores da educação e da saúde, incrementando as respetivas dotações de despesa face ao corrente ano de 2020.

No que concerne às disposições tributárias da proposta de Lei do Orçamento Geral do Estado para 2021, merecem desde logo destaque as diversas alterações propostas em termos de IVA, muito marcadas pelo fim do regime transitório que vigora desde 1 de Outubro de 2019 e terminará a sua aplicação em 31 de Dezembro do corrente ano de 2020. Destaque ainda para a introdução de algumas alterações na Pauta Aduaneira e a redução temporária durante o ano de 2021 da taxa de retenção na fonte de Imposto Industrial para 6,5% incidente sobre os pagamentos de serviços acidentais prestados por empresas não residentes às operadoras petrolíferas angolanas.

Entrando em maior detalhe nas principais medidas propostas em matéria tributária, importa destacar o seguinte:

As principais alterações em matéria de IVA

Parte das alterações propostas resultam já do que havia sido estabelecido em sede de revisão do Orçamento Geral do Estado para 2020 (Lei nº 31/20, de 11 de Agosto), nomeadamente o desagravamento da taxa de IVA aplicável às importações e transmissões de determinados bens constantes da tabela do Anexo I do Código do IVA, que passam a ser tributados a uma taxa reduzida de IVA de 5%.

Do mesmo modo, estabelece-se que a exploração e prática de jogos de fortuna ou azar e de diversão social, bem como as respectivas comissões e todas as operações relacionadas, passam a estar sujeitas à taxa de IVA de 14%.

É introduzido o Regime Simplificado do IVA, em substituição dos Regimes Transitório e de Não Sujeição, os quais deixam de vigorar, que será aplicável aos sujeitos passivos que nos 12 meses anteriores tenham tido um volume de negócios ou um montante de importações igual ou inferior a 350 000 000 Kwanzas (os sujeitos passivos afectos à indústria transformadora não podem integrar este Regime e devem, obrigatoriamente, estar enquadrados no Regime Geral de tributação do IVA, independentemente do seu volume de negócios).

Neste novo Regime, os sujeitos passivos apuram o imposto devido mensalmente mediante a aplicação de uma taxa de 7% sobre o volume de negócios efectivamente recebido das suas transmissões de bens e/ou prestações de serviços não isentas, sendo-lhes assegurado o direito à dedução de 7% do total do imposto suportado a montante. Também na aquisição de serviços a prestadores não residentes, os referidos sujeitos passivos encontrar-se-ão obrigados a autoliquidar IVA à taxa de 7% sobre o valor do serviço efectivamente pago.

Uma alteração relevante prevista nesta proposta é a possibilidade de os sujeitos passivos enquadrados no Regime Simplificado poderem, ao contrário do que hoje sucede nos Regime Transitório e de Não Sujeição, solicitar o reembolso do IVA que esteja a crédito na sua esfera.

Uma outra alteração relevante é também a exclusão do âmbito de aplicação do IVA para as pessoas singulares ou colectivas cujo volume de negócios ou operações de importação seja igual ou inferior a 10 000 000 Kwanzas.

Acresce ainda referir que passa a estabelecer-se que os sujeitos passivos do IVA enquadrados no Regime Geral que pratiquem exclusivamente operações isentas passam a estar obrigados ao pagamento do Imposto de Selo sobre o recibo de quitação à taxa de 7%, referente à verba 23.3 da tabela anexa ao Código do Imposto de Selo. Esta obrigatoriedade também se aplica aos sujeitos passivos do Regime Simplificado quanto às suas operações isentas (não relevando aqui o carácter de exclusividade, pelo que estes sujeitos passivos terão de liquidar 7% de IVA sobre as suas operações tributadas efectivamente recebidas e 7% de Imposto de Selo sobre o recibo nas operações isentas).

Ainda em matéria de IVA, passa a exigir-se que sobre os recebimentos obtidos nos terminais de pagamento automático, relativos às transmissões de bens e prestações de serviços efectuadas pelos sujeitos passivos, qualquer que seja o Regime (Geral ou Simplificado), seja retido 2,5% a título de IVA. Os sujeitos passivos poderão deduzir na sua declaração periódica (incluindo os do Regime Simplificado) a totalidade do IVA que lhes foi retido sobre os referidos recebimentos.

As principais alterações ao nível da Pauta Aduaneira

É estabelecida uma dispensa do procedimento de despacho e do pagamento dos direitos aduaneiros para as mercadorias expedidas pelos correios por intermédio de operadores de correio ou carga expresso, ou contidas na bagagem pessoal dos viajantes, desde se considerem como bens de uso pessoal, transportadas em quantidades reduzidas e que não excedam por remessa ou por viajante o valor de 880 000 Kwanzas.

Já as mercadorias que não sejam consideradas bens de uso pessoal ou cujo valor esteja entre 880 001 Kwanzas e 1 320 000 Kwanzas sujeitam-se ao procedimento simplificado de despacho, sendo que, na importação, é aplicada uma taxa forfetária de 16% do valor FOB e, na exportação, são aplicadas as taxas previstas no regime de exportação das mercadorias. Relativamente às mercadorias cujo valor exceda o valor de 1 320 001 Kwanzas, deverão ser desalfandegadas ao abrigo do procedimento geral de despacho.

É ainda alterada a Pauta Aduaneira em vigor, designadamente quanto aos produtos das posições pautais constantes do Anexo II publicado na própria Lei que aprovará o Orçamento, que ficam sujeitos ao pagamento de direitos aduaneiros e taxas fixadas no próprio anexo.

Por último, a exportação de bens alimentares, medicamentos, equipamentos médicos e bens de biossegurança nacionalizados passa a estar sujeita ao pagamento de Direitos Aduaneiros à taxa de 70%, calculados sobre o valor aduaneiro.

As principais alterações no Código

Geral Tributário

Passam a aplicar-se às dívidas aduaneira as regras previstas no Código Geral Tributário relativas ao pagamento em prestações, nos casos em que tenha havido o procedimento de desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas com diferimento do pagamento de direitos e demais imposições aduaneiras, bem como nos casos em que se apurar imposto adicional resultante dos processos de auditoria pós-importação.

Por outro lado, o prazo de caducidade de obrigações tributárias referentes ao exercício de 2015 é alargado, excepcionalmente, até 31 de Dezembro de 2021.

As principais alterações ao nível do Imposto Industrial

A taxa do Imposto Industrial que incide sobre o valor global dos serviços acidentais, prestados por pessoas colectivas, sem sede, direcção efectiva ou estabelecimento estável em Angola, às operadoras petrolíferas, com sede, direcção efectiva ou estabelecimento estável em Angola é reduzida, durante o exercício económico de 2021, para 6,5%.