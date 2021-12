O primeiro Leilão em bolsa do Banco Comercial Indústria (BCI) já registou a primeira licitação no valor de 150 500 kz, num evento histórico que decorre neste momento numa das salas do Ministério das Finanças.

O leilão conta com dois investidores que terão direito a seis extensões.

Cem mil acções do BCI disponíveis neste momento estão a ser comercializados.