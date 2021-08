Primeira fábrica de contadores inaugurada em Luanda

O grupo Sunshine inaugura esta sexta-feira, uma fábrica de contadores pré-pago no Pólo Industrial de Viana, em Luanda, com objectivo de responder ao apelo do Executivo em investir e promover a industrialização do País.

A empresa informou que concluiu o investimento e a construção da primeira fase da fábrica de contadores inteligentes.

“Vamos introduzir em Angola tecnologia de classe mundial, produtos de melhor qualidade e fornecer mais de 600 postos de trabalho”, diz o grupo Sunshine.

A empresa presta, igualmente, assessoria ao Ministério de Energia e Águas, a empresa Nacional de Electricidade (ENDE), empresa Pública de Águas (EPAL) no estabelecimento de especificações técnicas nacionais em consonância com as normas mundiais, “e na construção da sua própria marca de contadores de água e de energia”.

A cerimónia de inauguração conta com a presença do ministro da Energia e Águas, João Baptista Borges, governadora de Luanda, Ana Paula de Carvalho, administrador municipal de Viana, presidentes das empresas tuteladas pelo sector de Energia e Águas e PCA da AIPEX.