Previsões de crescimento da economia entre quedas e recuperações

As perspectivas de crescimento da economia nacional para 2021 continuam incertas. O Centro de Estudos e Investigação Científica (CEIC) da Universidade Católica de Angola e o Fundo Monetário Internacional (FMI) preveem queda da actividade económica enquanto o Banco de Fomento Angola (BFA), o Banco Mundial (BM) e a consultora Fitch Solutions esperam uma recuperação económica

Dentre as previsões, o CEIC é o mais “pessimista”. No relatório económico mais recente de 2019 - 2020, apresentado esta semana em Luanda, a instituição prevê uma recessão de 1,98 % em 2021, justificando que a queda na produção diária de petróleo e o falhanço do Programa Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM) estariam a contribuir para o desempenho negativo.

As perspectivas foram elaboradas com base no modelo estrutural existente no centro, denominado “Moducan - modelo macroeconómico”, tendo em conta que a economia angolana é bastante aberta com rácio de exportação do PIB acima de 50%.

Incluiu-se no modelo, as equações da balança de pagamento, incorporando as equações do modelo de mundell-fleming de uma pequena economia aberta.

Já o FMI, na análise detalhada à quinta revisão do Acordo de Financiamento Alargado (EFF, na sigla em Inglês) com Angola, piorou a previsão de crescimento, antecipando uma contracção de 0,1% contra o crescimento de 0,4% previstos na quarta avaliação, em Janeiro deste ano, ao mesmo tempo que mantém a previsão de recuperação de 2,4% em 2022.

De acordo com o FMI, este ano, o sector petrolífero vai contrair ainda mais, de 6%, previstos na quarta revisão, para 7% e estagnar no próximo ano. Já para o sector não petrolífero, a instituição baixou a previsão, ao sair de uma expansão de 2,5% para 2,3%.

Ao contrário do FMI, outras instituições multilaterais estão mais optimistas. O Banco Mundial, prevê uma recuperação moderada de 0,5%, revendo em baixa as previsões do relatório Africa ‘s Pulse divulgado em Janeiro que espera uma recuperação de 0,9%. Já o BAD tem maior previsão de crescimento da economia, antecipando uma expansão de 3,1%.

Entre os bancos comerciais, o sul-africano Standard Bank prevê um avanço de 0,7%, mais moderada que a do angolano BFA que antecipa um crescimento de 3%.

Para as agências de notação financeira, a Fitch Solutions perspectiva uma recuperação mais lenta, na ordem dos 0,1%, anunciada esta quinta-feira numa nota em que mantém o rating de Angola em CCC. A previsão da Standard & Poor ‘s não ultrapassa os 0,3%, enquanto a da Moody’ s chega aos 2,5%.

Em Junho, oito economistas angolanos regularmente consultados pela Bloomberg melhoraram a previsão de crescimento de Angola em 2021 para 1,7%, o que representa uma melhoria face aos 1,3% anteriormente previstos.

O relatório da Fundação Mo Ibrahim, lançado em Junho deste ano, aponta que todos os países de África, incluindo Angola e exceptuando as Ilhas Comores, devem regressar ao crescimento em 2021 e a maioria do continente deve ver o PIB recuperar para os níveis pré-pandémicos (2019) até o final do mesmo ano.

Segundo a Mo Ibrahim, espera-se que este ano 2021 o PIB africano cresça 4,5%, em vez dos 6% previstos antes da pandemia da COVID-19, ainda assim, melhor do que a contracção de 1,9% em 2020.

O Governo, prevê no Orçamento Geral do Estado prevê uma estagnação da economia este ano. Em 2022, segundo o Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022 revisto, o PIB deverá crescer 2,4%.

Queda do petróleo e falhanço do PIIM prolongam recessão

A queda na produção diária de petróleo e o falhanço do PIIM estariam a contribuir para este desempenho negativo, segundo o CEIC.

O CEIC previa que, contrapondo-se à redução da produção do petróleo, o PIIM pudesse contribuir para o crescimento da economia. Entretanto, dois anos após o lançamento do PIIM, pelo Presidente da República, João Lourenço, os indicadores actuais demonstram claramente que a economia angolana continua em “queda livre”.

“O PIIM poderia dar uma nova dinâmica especialmente nos setores das obras públicas e na indústria transformadora no que diz respeito a produção de cimento, mas não estamos a ver sinais claros de que o PIIM vai contribuir para o sector económico - apesar dos montantes que o Governo disponibilizou do Fundo Soberano de Angola para investir no PIIM”, avalia Francisco Paulo, investigador sénior do CEIC citado pela emissora internacional da Alemanha.

Já o Governo diz que o PIIM tem apresentado bom desempenho. No final da reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros que apreciou esta semana, o Relatório de Balanço do PDN referente ao segundo trimestre, Sérgio Santos nas vestes de ministro da Economia e Planeamento disse que no trimestre colocou-se em execução mais de 237 projectos. Dos 1.749 projectos do PIIM, quase todos eles já estão em execução.