Prestadores de serviços de pagamentos já podem atribuir ATM’s e TPA’s no mercado

O Banco Nacional de Angola (BNA) autorizou as Sociedades prestadoras de serviços de pagamentos a disponibilizar terminais de pagamento automático ( TPAs) e Caixas Automáticos (ATM’S) ao mercado nacional, segundo uma nota recentemente divulgada no website do regulador.

De acordo com o documento, o BNA criou e divulgou o Aviso n.º 15/2022, de 02 de Setembro, com o intuito de alargar a oferta de serviços de pagamento.

O aviso, emerge também da necessidade de estabelecer as regras e procedimentos para o funcionamento de adquirentes não bancários e subadquirentes, visando o reforço e os mecanismos adequados à facilitação do acesso aos produtos e serviços financeiros à população por todo o País e contribuir para o incremento dos níveis de inclusão financeira.

O Banco Central, aponta como Adquirente não bancário, o prestador de serviços de pagamento que adquire os créditos dos comerciantes que aceitam cartões de crédito e de débito e ao qual os comerciantes transmitem os dados relativos à transacção. Pode ser de Terminal de Pagamento Automático (TPA) ou de Caixa Automático (CA).

Já o Subadquirente é a entidade vocacionada para a intermediação de operações de pagamentos entre o comerciante e o adquirente, cuja actividade pode ser exercida por Agentes Bancários ou de Pagamento nos termos do Aviso sobre Expansão de Serviços Financeiros.

Nos termos do referido documento, podem exercer as actividades de Adquirente Não Bancário de TPA e de CA, as sociedades prestadoras de serviços de pagamento autorizadas pelo BNA, nos termos da Lei do Sistema de Pagamentos de Angola.

Assim, consta do diploma que, todas as entidades prestadoras de serviços de pagamentos, designadas por Adquirentes Não Bancários, licenciadas pelo BNA têm agora a autorização, mediante à um conjunto único de regras, de realizar contratação com o Aceitante (comerciante) sobre as condições de aceitação dos cartões de pagamento; a aquisição de TPA junto de Prestadores de Serviços Técnicos; captação e gestão de Aceitantes; fornecimento, manutenção e instalação de TPA físico ou virtual, aquisição de operações de pagamento; dispensação de numerário; gestão de fundos correspondentes às transacções diárias realizadas com os cartões que representa e o respectivo crédito nas contas bancárias dos Aceitantes, e entre outros serviços estabelecidos no presente Aviso.

Para além dos serviços com TPA’s, é permitido ao Prestador de Serviços de Caixa Automáticos Independente adquirir Terminais de marcas/modelos certificados à Entidade Gestora da Rede; fazer a Instalação, gestão e manutenção de CA; realizar carregamentos de notas; a aquisição de operações de pagamento, incluindo operações de gestão de cartões; e dispensação de numerário.

O Subadquirente, por sua vez, pode em nome da instituição contratante realizar actividades como a captação de comerciantes ; recepção e encaminhamento de propostas de contrato de aceitação recebidas em nome da Instituição contratante; manutenção e instalação de TPA físico; e suporte aos Aceitantes, nomeadamente atendimento de reclamações e formação.

País dispõe de 3.255 ATMs e 155.451 TPAs

Até Junho deste ano foram registados em todo País 3.225 ATMs, dos quais 3.093 estão activos. No primeiro semestre do ano passado havia 3.026 ATMs activos, o que corresponde a um aumento de 2%.

Quanto aos TPAs, estão matriculados 155.451, destes 71% estão activos (110.998). No período em análise foram feitas mais de 150 milhões de operações financeiras nos TPAs, que correspondem ao total de 2,24 biliões Kz, 99,7% deste valor (cerca de 2,23 biliões) foram compras.

Relativamente aos cartões multicaixa, até Junho estavam registados cerca de 6,84 milhões de cartões, dos quais 5,88 milhões (86%) estão activos. Em relação ao ano passado, os cartões activos cresceram 13%, quando estavam disponíveis 5,2 milhões de cartões disponíveis no sistema de pagamento.

Quanto às instituições não bancárias autorizadas, o País conta actualmente com 42 casas de câmbio das quais 37 autorizadas a exercerem actividade de remessa de valores, 16 sociedades prestadoras de serviços de pagamentos, 20 sociedades de microcrédito, 1 cooperativa de crédito e 3 escritórios de representação de bancos estrangeiros.