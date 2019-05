Presidential Golf Day regista primeira intenção de investimento

A ministra do turismo Ângela Bragança revelou ontem que uma intenção de investimento foi já manifestada a luz do Presidential Golf Day no Mangais Golf Resort.

Em exclusivo ao Mercado, Ângela Bragança avança que esta iniciativa de investidores estrangeiros se destina a construção de campos de golf a começar pela região do Cabo Ledo. Sem avançar os valores, a ministra assegura que outros investimentos se seguirão, e todos no sector turísticos.

No discurso inaugural, a titular do pelouro do turismo apelou ao patrono do evento, o Presidente da República, João Lourenço, o continuo apoio para que, como descreve, “com a vitamina 4C (coordenação, cooperação, comunicação e colaboração)” transformem e projectem Angola num destino turístico de referência.