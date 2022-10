Presidente moçambicano promulga Tabela Salarial Única na Administração Pública

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, promulgou esta segunda-feira (10) a lei que introduz a Tabela Salarial Única (TSU) na Administração Pública, refere um comunicado da Presidência da República.

A lei foi aprovada na sexta-feira pela Assembleia da República de Moçambique, tendo o Governo considerado a TSU essencial para a retenção de quadros e justiça salarial no Estado.

A tabela foi aprovada por consenso entre as três bancadas do parlamento moçambicano, recebendo prolongados aplausos de todos os deputados, sendo um dos poucos documentos que colheu unanimidade no órgão.

O ministro da Economia e Finanças de Moçambique, Max Tonela, que defendeu o texto no parlamento em representação do executivo, afirmou que a tabela vai promover a justiça salarial, reter quadros e poupar recursos ao Estado.

“Visa essencialmente a estabilização dos funcionários e agentes do Estado na administração pública, o alcance do equilíbrio salarial entre carreiras profissionais similares e a racionalização das tabelas salariais e os respectivos subsídios”, enfatizou Max.

O governante disse em agosto que a TSU vai implicar o pagamento com efeitos retroactivos dos aumentos salariais que os quadros da Administração Pública passarão a usufruir como resultado da implementação da nova tabela.

A tabela já tinha sido aprovada pela Assembleia da República e promulgada pelo Presidente Filipe Nyusi em Fevereiro, mas foi devolvida ao Conselho de Ministros e depois ao parlamento, após a sua entrada em vigor ser travada em Julho, na sequência do que Max Tonela classificou como “inconformidades”.

O ministro da Economia e Finanças disse no parlamento que a implementação do novo modelo vai ter um impacto orçamental de 9,2 mil milhões de meticais (142 milhões de euros) nos primeiros seis meses.

A nova matriz salarial no Estado tem 21 níveis, entre 8.756 e 165.758 meticais (entre 134 e 2.580 euros), em vez de 103 escalões, como ocorria anteriormente.

Segundo dados da Direcção da Contabilidade Pública, cerca de 306 mil funcionários, 80% de um total de 382.728 funcionários do Estado no activo, estavam já enquadrados e em condições de receber os salários de acordo com os critérios definidos na nova tabela salarial.

O impacto anual da aplicação do novo instrumento é estimado em 19,6 mil milhões de meticais (302 milhões de euros), segundo dados do Ministério da Economia e Finanças.