Presidente exonera governadora de Luanda

Ana Paula Chantre Luna de Carvalho assume o cargo de governadora da Província de Luanda em substituição de Joana Lina, exonerada nesta quarta-feira (30.06.2021).

Depois de duras críticas da sociedade à governação de Joana Lina, o Presidente da República, João Lourenço, exonerou-a. A ex-governadora teve dificuldades de gerir a problemática do lixo na capital do País.

Também foi acusada de falta de transparência no processo de selecção de empresas que fariam a gestão do lixo em Luanda. Há muito que os luandenses pediam a exoneração da governadora, que antes ocupou as mesmas funções na província do Huambo.

A nova governadora, Paula Chantre Luna de Carvalho, foi até há pouco secretária de Estado para o Ordenamento do Território.