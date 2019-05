Presidente do Fórum Mundial do Turismo considera Angola atractiva para investir

O representante do Fórum Mundial do Turismo para África, Danilo Nhantumbo, reafirmou ontem, em Luanda, o compromisso de colaborar com as instituições nacionais e em particular as ligadas ao turismo, na missão de diversificar a economia nacional.

A mensagem dirigida ao Presidente da República, João Lourenço, na qualidade de patrono do torneio Presidencial Golf Day foi testemunhada pela comunidade empresarial nacional e estrangeira bem como por membros do Executivo.

“Queremos reiterar o nosso compromisso de investir em Angola, trabalhar e criar mais postos de trabalho em Angola como resultado da visão de sua excelência o Presidente da república Angola” realça. “Estamos em Angola porque compreendemos a mensagem e prova disto é que ao chegarmos aqui, por exemplo, ao nível da visão austral de África já não precisamos de vistos. Este é o melhor indicador quando se fala da promoção do turismo de um País”, vinca.