Presidente do BAD satisfeito com entrada de outras instituições financeiras no Compacto lusófono

Em declarações à Lusa no final dos Encontros Anuais do BAD, que decorreram até sexta-feira em Malabo, a capital da Guiné Equatorial, Akinwumi Adesina disse que “é muito importante que outras instituições financeiras internacionais se estejam a juntar ao Compacto” e mostrou-se “muito contente” com essa perspectiva.

As declarações de Akinwumi Adesina acontecem pouco depois de a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros ter dito à Lusa que a Corporação Financeira Internacional, o ‘braço armado’ do Banco Mundial, e o Banco Europeu de Investimento, além de outros bancos privados, mostraram “muito interesse” em entrar neste modelo de financiamento dos projectos privados nos países lusófonos.

“Gostaria de saudar o esforço do Governo português para disponibilizar a África, no âmbito do pacto com os países de língua portuguesa, o montante de 400 milhões de euros para financiar a partilha de riscos para reduzir o risco de investimentos países da CPLP, estou realmente muito satisfeito com isso e saúdo o esforço do Ministério dos Negócios Estrangeiros”, disse o presidente do BAD.

Portugal inscreveu no Orçamento do Estado uma verba de 400 milhões que servem como garantias para os projectos que são apresentados pelo sector privado e financiados pelo BAD, fazendo assim com que os custos de financiamento sejam mais baixos para as empresas, que beneficiam também da assistência técnica destas duas entidades durante a apresentação e a execução dos projectos.

O primeiro projecto a ser lançado ao abrigo deste modelo é uma linha de crédito para projectos em Moçambique, que será gerida por um banco local com capital português.

“O acordo com Moçambique já tinha sido assinado e o acordo com Cabo Verde será assinado a 1 de Julho; em julho ou agosto haverá financiamento disponível para Moçambique para este investimento e vamos continuar com outros”, concluiu Adesina, referindo-se a Angola, que tem prevista a assinatura do Compacto específico para este país durante a FILDA, que decorre em Luanda de 9 a 13 de Julho.