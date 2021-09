Presidente de Cabo Verde pede aposta no turismo interno em África

O Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, defendeu, na ilha do Sal, a aposta no turismo interno no continente africano, como forma de diversificar os mercados emissores, bem como o aprofundamento da cooperação entre os vários agentes do sector em África.

“Importa, pois, enveredarmos pelo caminho de mudanças que permitam alargar e cimentar o mercado turístico. E, ao falarmos de mudanças, talvez tenha chegado o momento de abordar a mudança que se impõe. Refiro-me à necessidade de valorizar o continente como emissor de turistas e de explorarmos o turismo intra-africano, sul-sul”, afirmou o chefe de Estado, ao intervir na abertura da 64.ª reunião da comissão regional africana da Organização Mundial do Turismo (OMT), que decorre até sábado em Santa Maria, ilha do Sal.

De acordo com a Lusa, além da 64.ª Reunião da Comissão Regional da OMT para África, Cabo Verde está a organizar nos mesmos dias a segunda edição do Fórum Global do Turismo para o Investimento em África, juntando nos dois eventos mais de 200 participantes, nacionais e estrangeiros.

“Sim, trabalhamos muito para atrair europeus, asiáticos, americanos etc., e mal nenhum há nisso, mas pouco ou nada se tem feito para explorar a África enquanto continente emissor. Parece-me que, devidamente trabalhado, o mercado africano pode ser um nicho importante e muito rentável. Grande e aliciante é, de facto, o desafio de mudar positivamente a imagem da África, mas devemos estar cientes de que esta mudança deverá começar em cada um de nós, africanos, na forma como vemos e vivemos a África”, apontou Jorge Carlos Fonseca.

Acrescentou que o turismo, como para outros países africanos, “é um sector essencial para o desenvolvimento” de Cabo Verde e “possui um elevado potencial para estimular o desenvolvimento social e económico do país no seu todo”.