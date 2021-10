Presidente da Turquia no País para o reforço da cooperação

O Presidente da República, João Lourenço, tem, esta segunda-feira (18), no Palácio da Cidade Alta, um encontro com o homólogo turco, Recep Tayyip Erdoðan, que se encontra em Luanda desde domingo (17).

Recep Tayyip Erdoðan está em Luanda a convite do Presidente João Lourenço, em retribuição à visita que o estadista angolano efectuou, em finais de Julho, à Turquia.

De acordo com o programa da visita, os Presidentes João Lourenço e Tayyip Erdogan têm um encontro em privado, ao mesmo tempo em que as delegações ministeriais dos dois países reúnem para discutir aspectos concretos das relações bilaterais, bem como para assinatura de acordos de cooperação. No final os dois estadistas vão prestar declarações à imprensa.

Ainda hoje, o Presidente da Turquia vai à Assembleia Nacional para tomar parte de uma plenária convocada em sua homenagem. Também consta do programa a ida ao Memorial António Agostinho Neto, onde vai depositar uma coroa de flores no sarcófago do primeiro Presidente de Angola e Fundador da Nação.

A participação num fórum empresarial e um jantar de gala no Palácio Presidencial serão as duas últimas actividades do dia. A visita de Tayyip Erdogan a Angola termina amanhã.