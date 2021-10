Presidente da Turquia a caminho de Luanda

O Presidente da Turquia tem agendado para domingo, 17 de Outubro, uma visita de Estado a Angola.

Com chegada prevista para às 17h30 daquele dia, a agenda do Chefe de Estado turco reserva visita no dia 18 ao Memorial Dr António Agostinho Neto, Museu da História Militar, Fórum Empresarial num dos hotéis de Luanda e encontro com o seu homólogo angolano, João Lourenço, no Palácio Presidencial.

O Presidente da Turquia termina a sua visita de Estado no dia 19 de Outubro.

Em entrevista exclusiva ao Mercado aquando da visita de João Lourenço a Turquia, José Patrício, embaixador de Angola naquele País, referiu que os turcos podem e foram convidados pelo Chefe de Estado angolano a desempenhar um papel activo no processo de industrialização de Angola. “Aqui estamos a falar da instalação de parques industriais, pólos de desenvolvimento e criativos clusters de desenvolvimento virados para o futuro e apostados no virar da página do subdesenvolvimento que teima em amargurar a vida dos angolanos que fazem gala de pertencerem a um paraíso geológico, mas que ainda vivem na pobreza”.

“A nossa agricultura”, explicou na altura, precisa dos inputs da industrialização para torná-la mais produtiva e eficiente. E a Turquia, insistiu, pode e está empenhada nesta parceria em que “todos saímos a ganhar”.

Tudo o que acabo de dizer não é nada mais do que falar do PRODESI cujo foco é a produção nacional, a diversificação das exportações e a substituição das importações. “Diria que a envolvência é geral, mas nesta fase do nosso desenvolvimento, há uma maior incidência nas infra-estruturas, energia, agro-indústria, nos transportes e recursos minerais, dizia numa alusão a preferência do empresariado turco.