Presidente da Tesla vende acções no valor de mais de 22 milhões USD

O presidente da Tesla Inc (TSLA.O), Robyn Denholm, vendeu mais de 22 milhões USD em acções da fabricante de carros eléctricos após exercer as opções de acções, de acordo com um documento apresentado à US Securities and Exchange Commission (SEC).

A Denholm vendeu 31 250 acções a preços médios ponderados variando de 703 USD a 726 200 USD em transações que ocorreram em 2 de agosto, de acordo com o arquivamento da quarta-feira.

Segundo a Reuters, Denholm, que ingressou no conselho da Tesla como director independente em 2014, substituiu o CEO Elon Musk como presidente em 2018, atendendo a uma demanda da SEC de retirar o cargo de Musk.