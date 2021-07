Presidente da República aprova créditos adicionais de 116,7 mil milhões kz ao OGE 2021

Mercado

O Presidente da República, João Lourenço, aprovou créditos adicionais no Orçamento Geral do Estado (OGE) 2021 de 116,7 mil milhões kz para o Gabinete de Obras Especiais (GOE) e para o Ministério dos Transportes.

A aprovação de abertura de créditos adicionais suplementares no OGE deste ano para as despesas de apoio ao desenvolvimento e a projetos do Programa de Investimento Público (PIP) de ambas unidades orçamentais vêm descritas em despachos presidenciais consultados hoje pela Lusa.

Em despacho presidencial nº179/21 de 20 de Julho, João Lourenço justifica o crédito adicional ao GOE, no valor de 28,8 mil milhões kz tendo em conta as despesas de apoio ao desenvolvimento e do investimento público daquele órgão.

O crédito adicional suplementar aberto, observa o diploma legal, será disponibilizado "em função das necessidades de pagamento e disponibilidade de tesouraria".

João Lourenço aprovou também, em despacho já publicado em Diário da República, um crédito adicional suplementar de 87,9 mil milhões kz para o Ministério dos Transportes fazer face às despesas de projetos do PIP.

Nos termos do referido despacho, o crédito adicional ao órgão ministerial será disponibilizado "em função das necessidades de pagamento de serviços realizados no âmbito da implementação de projeto com financiamento garantido".