Presidente da República anuncia redução da taxa do IVA

O Presidente da república, João Lourenço, anunciou a redução da taxa de Imposto de Valor Acrescentado (IVA) para 7% durante a apresentação do discurso do 'Estado da Nação' na sessão plenária solene Assembleia Nacional, que assinala o início de mais uma legislatura.

O chefe de Estado adiantou que se trata de "uma proposta de redução significativa" do valor do IVA, que passa de 14% para 7%, a pagar sobre "um conjunto de bens de consumo", que permitirá aliviar o custo de vida, face aos elevados valores da inflação que atingiu os 26% em Agosto, sendo que em Luanda, chegou aos 30% em Setembro.

De acordo com presidente da república a proposta será incluída no Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2022.