Presidente da Comissão de Auditoria do Banco Montepio demite-se

A saída acontece num momento em que a instituição ainda não apresentou as suas contas semestrais. Carlos Tavares é o presidente do conselho de administração do Banco Montepio, como Dulce Mota como presidente executiva interina.

“Luís Eduardo Henriques Guimarães apresentou a sua renúncia ao cargo de vogal não executivo do Conselho de Administração do Banco Montepio, bem como ao cargo de Presidente da Comissão de Auditoria”, segundo o comunicado divulgado pela CEMG esta sexta-feira, 6 de setembro.

“O Conselho de Administração, comprometido e determinado na prossecução do Plano de Transformação em curso, agradece o trabalho desenvolvido e a dedicação do Senhor Doutor Luís Eduardo Henriques Guimarães no cumprimento das funções exercidas nesta Instituição”, pode-se ler no comunicado.

Segundo noticiou o jornal Público na quinta-feira, Luís Guimarães comunicou a Carlos Tavares, no início de agosto, a sua demissão dos cargos no Banco Montepio por considerar que não tinha condições para exercer a função de presidente da comissão de auditoria de forma independente.