Presidente Chinês quer redistribuição da riqueza nacional

O presidente chinês Xi Jinping está a desenvolver planos de redistribuição de riqueza, restringir a “renda irracional”, aumentar salários e expandir a classe média, de acordo com um relatório do Credit Suisse.

Segundo informação avançada hoje pela Reuters, o financiamento de transferências fiscais e serviços sociais pode acarretar novos encargos para a China, e o imposto sobre a propriedade, há muito adiado, pode ser finalmente implementado.

O 1% mais rico dos chineses agora detém 31% da riqueza do país, contra 21% há duas décadas, de acordo com um relatório do Credit Suisse. A pandemia, que atingiu com mais força as pequenas empresas e os trabalhadores pobres, exacerbou a lacuna, mas o número de ultra-ricos recém-formados aumentou 50% em comparação com 2019, com a explosão dos mercados financeiros.

É fácil para Xi tornar os ricos menos ricos; os investidores “limparam” até 1 trilião USD do valor das empresas chinesas listadas desde Fevereiro, quando funcionários e a mídia estatal foram atrás de gigantes do comércio electrónico, empresas de videogame, tutores após as aulas e incorporadores imobiliários.