PREI prevê formalizar mil e quinhentos vendedores no mercado da Sanzala

O Programa de Reconversão da Economia Informal (PREI) prevê formalizar cerca de mil e quinhentos vendedores de bancada e ambulantes que operam no mercado da Sanzala, município de Viana, província de Luanda, de acordo com uma nota divulgada pelo Ministério da Economia e Planeamento (MEP).

O processo de formalização da actividade dos agentes económicos informais do mercado da Sanzala teve início nesta quinta-feira (06).

Segundo a nota do MEP, na próxima segunda-feira, 10, o programa será oficialmente lançado no Mercado do Kikolo, município de Cacuaco, onde se projecta o registo e formalização de cerca de 18 mil agentes económicos informais.

As jornadas de campo do PREI já passaram pelos mercados do 30 e Luanda Sul, em Viana. No cômputo geral, incluindo o processo oficioso, em todo o País, esse programa do Executivo já formalizou mais de 40 mil empreendedores informais.

O processo de formalização vai se estender às províncias do Huambo e Bié, na segunda quinzena de Janeiro e para as províncias da Huíla e Benguela na primeira quinzena de Fevereiro, do ano em curso.

O PREI é uma iniciativa do Governo de Angola, levada a cabo por uma comissão multisectorial, coordenada pelo Ministério da Economia e Planeamento com o apoio orçamental da União Europeia e assistência técnica do PNUD.