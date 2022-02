PREI formaliza 100 mil operadores económicos no País

Programa de Reconversão da Economia Informal (PREI) formalizou em Janeiro a inscrição de cem mil operadores económicos (vendedores de bancadas e ambulantes) para a formalização do seu negócio e obtenção de micro - crédito.

Citado pela Angop o ministro da Economia e Planeamento, Mário Augusto Caetano João, diz que o PREI já abrangeu operadores económicos das províncias de Luanda, Huambo, Huíla, Cunene, Malange, Bié e Moxico, e segue-se, para já, a Lunda Sul e Lunda-Norte.

Reafirmou que o PREI vai dar dignidade aos negócios dos agentes económicos com a atribuição de microcréditos com valores a variarem de 50 mil a 7 milhões de kz, para além do acesso ao sistema de Segurança Social e de formação.

O ministro que vai trabalhar durante dois dias na província do Moxico, afirmou que o objectivo do PREI é de contribuir, também, para o crescimento económico e social, potenciar a promoção do trabalho decente e a redução da pobreza nas comunidades.

Durante a sua estada, vai analisar, no Moxico, o andamento dos projectos das 18 cooperativas financiadas pelo Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (PRODESI), para possíveis outros financiamentos no âmbito dos programas de concessão de crédito.

Consta na agenda do governante a sessão de captação de clientes para o programa de Reserva Estratégia Alimentar (REA), assim como auxiliar os produtores de mel local na importação deste produto.

O PREI é uma iniciativa do Governo de Angola, levada a cabo por uma comissão multissectorial, coordenada pelo Ministério da Economia e Planeamento, com o apoio orçamental da União Europeia e assistência técnica do PNUD.