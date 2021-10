Preços nos produtores aumentam 78,3% no segundo trimestre de 2021

O custo dos produtores aumentou 78,3%, em termos anuais, no segundo trimestre de 2021, segundo dados do Índice de Preços no Produtor (IPP), recentemente divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O inquérito do INE mostra que a variação de preços é influenciada pela alteração de preços dos produtos e serviços na indústria extractiva (84,2%) e na transformadora (24,9%).

Comparativamente ao trimestre anterior, os preços no produtor registaram um aumento de 23,7 pontos percentuais (pp). O índice encerrou 2020 com uma variação de 20,1%, o que representa um aumento de 58,2 pp quando comparado com o período em análise.

Na indústria extractiva as actividades que tiveram maior variação de preços neste período foram as de extracção de petróleo e gás com 126,2%, enquanto a secção da produção e distribuição de electricidade, gás e vapor e captação, tratamento e distribuição de água apresentaram variações homóloga nula.

Quanto aos tipos de bens, os produtos de energia foram os que tiveram maior variação de preços com 67,2%, seguido dos bens de consumo (29,1%) e os bens intermédios com 17,7%.

Em termos trimestrais os dados do INE mostram que a actividade industrial registou no II trimestre de 2021 uma variação de 10,2%, face ao anterior, influenciada pela variação positiva de preços dos produtos e serviços da secção da indústria extractiva com 10,9% e a secção das indústrias transformadora com 1,9%.

Ainda do ponto de vista trimestral, segundo os dados do INE, a produção e distribuição de electricidade e captação, tratamento e distribuição de água registaram variação nula.

Relativamente as categorias de bens, os produtos de energia tiveram maior variação com 11%, seguido dos bens de consumo com 5,2% e dos bens intermédios com 1,8%.

Contribuições

De Abril a Junho de 2021 a indústria extractiva foi a que mais contribuiu para o aumento de preços, com 10,1 p.p. Em termos homólogos, a secção das indústrias extractivas também foi a que mais contribuiu no aumento de preços com 76,3 p.p.

Relativamente aos tipos de bens, os produtos de energia com 10,3 pp foram os que registaram maior contribuição seguido dos bens de consumo com 0,2 p.p. e os bens de intermédios com 0,1 p.p.