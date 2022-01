Preços na produção industrial aumentam 23,7% na zona euro e UE

Os preços na produção industrial aumentaram, em Novembro, 23,7% na zona euro e na União Europeia, face ao mesmo mês de 2020, puxados pela subida no sector da energia, divulgou o Eurostat.

De acordo com a Lusa, na variação homóloga, os preços da produção industrial no sector da energia avançaram 66% na zona euro e 64,9% na UE, enquanto no conjunto da indústria, excluindo a energia, aumentaram, respectivamente, 9,8% e 10,1%.

Na variação em cadeia, os preços na produção industrial subiram 1,8% na zona euro e 2,0% na UE.

Também face a Outubro, o sector da energia foi o que apresentou um maior aumento dos preços de produção: 3,5% na zona euro e 4,5% na UE, com os restantes sectores a registarem, no seu conjunto, um avanço de 0,9% e 1,0%, respectivamente.

Na variação homóloga, os preços na produção industrial subiram em todos os Estados-membros, com destaque para a Irlanda (87,9%), Dinamarca (51,7%) e Roménia (40,4%).

Face a Outubro, a única baixa foi observada na Irlanda (-2,5%), com as maiores subidas a serem registadas na Dinamarca (10,3%), Bulgária (8,5%) e Roménia (7,3%).