Preços mundiais dos alimentos subiram 28,1% em 2021

O índice de preços dos alimentos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) chegou em 2021 a uma média de 125,7 pontos, o que representa uma subida de 28,1% em comparação com o ano anterior, avançou a agência de notícias internacionais EFE.

A FAO explicou esta quinta-feira (06), em comunicado, que esta taxa ficou em Dezembro numa média de 133,7 pontos, o que representa uma redução de 0,9% quanto a Novembro causada pela notável queda dos preços internacionais dos óleos vegetais e do açúcar desde os seus elevados níveis anteriores, mas é ainda 23,1% superior a Dezembro de 2020.

“Embora se espere normalmente que os preços altos levem a um aumento da produção, os elevados custos dos insumos, a actual pandemia mundial e as crescentes condições de incerteza climática deixam pouco espaço para optimismo para uma recuperação de condições comerciais mais estáveis já em 2022”, lamentou o economista sénior da FAO, Abdolreza Abbassian.

O organismo da ONU disse que o índice de preços dos cereais desceu 0,6% desde Novembro devido às menores cotações do trigo para exportação, resultado de um aumento do fornecimento depois das colheitas no hemisfério sul, que compensou a subida dos preços do milho, sustentados pela forte procura e a preocupação suscitada pela persistente seca no Brasil.

Porém, no conjunto do ano chegou ao seu nível mais alto desde 2012 e foi em média 27,2% superior a 2020.

O índice de preços de óleos vegetais diminuiu 3,3% em Dezembro, mas em 2021 marcou o seu maior nível histórico, com um aumento de 65,8% desde 2020.

Os preços do açúcar baixaram 3,1% em Dezembro desde Novembro, mas aumentaram 28,8% em 2021 relativamente ao ano anterior e marcaram o seu ponto mais elevado desde 2016.

O índice de preços da carne manteve-se estável em Dezembro, mas em 2021 foi 12,7% mais alto que em 2020, e o dos produtos lácteos foi o único sub-índice que aumentou em Dezembro, 1,8% a respeito de Novembro, enquanto em 2021 foi 16,9% maior que em 2020.