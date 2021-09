Preços dos materiais de construção registam variação de 1,9%

O Índice de Preços dos Materiais de Construção (IPMC) registou uma variação de 1,9% em Agosto de 2021, em relação ao mês de Julho de 2021.

Segundo a “Folha de Informação Rápida”, com os resultados mensais do Índice de Preços de Material de Construção (IPMC) do mês de Agosto de 2021, do Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa de variação homóloga do IPMC, Agosto de 2021 em relação a Julho de 2020, fixou-se em 19,9%.

O documento diz que a variação acumulada no período de Dezembro 2020 a Agosto de 2021 é de 12.5%.

O INE diz que nas variações homólogas, entre os grupos de Materiais de Construção, o de “Alumínio” foi que registou maior aumento nos preços com 28,6%, seguidos pelas “Vigas, Vigotas e Ripas” com 27,1%, “Madeiras e Contraplacados” com 25,4% e “Betão pronto” com 23,0%, entre os principais.

Os grupos de materiais que mais contribuíram na variação do IPMC do mês de Agosto foram o “aço” e “areia” com 0,9% cada, “cimentos e aglomerantes” com 0,5 ponto percentual, os demais grupos observaram contribuições inferiores a 0,5 ponto percentual.

Os resultados apresentados compreendem o período de Agosto de 2020 a Agosto de 2021.

Os mercados e estabelecimentos de recolha são formais e informais onde são comercializados os materiais destinados à construção de Habitações, Edifícios residenciais e não residenciais, Estradas e outras obras de infra-estruturas.

O preço dos materiais de construção é um importante indicador para o mercado da construção, pois é através da variação que se consegue identificar o grau de intensidade das actividades do sector da construção.