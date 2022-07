Os preços dos materiais de construção fixaram-se nos 20,7% em Junho de 2022, um aumento de 3,9 pontos percentuais (pp), face ao período homólogo, segundo dados do Índice de Preços dos Materiais de Construção (IPMC), recentemente divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Do ponto de vista mensal (indicam os dados do relatório do IPMC), no sexto mês de 2022 os preços dos materiais de construção mensal fixaram-se em 0,3%, uma redução de 0,1 pp, comparativamente a Maio do corrente ano.

Para o economista Carlos Lumbo, os dados apresentados pelo INE, relativos aos preços dos materiais de construção, seguem a tendência geral de aceleração até 2021 e o abrandamento em 2022, o que considera normal por haver factores transversais (a alta do preço do petróleo nos mercados internacionais e a consequente apreciação do kwanza) em acção.

Ainda afirmou que a taxa de inflação homóloga nos materiais de construção está a subir em resultado dos constrangimentos colocados à importação, mas a subida é cada vez menos. O economista acredita na diminuição dos custos, pois as taxas mensais já estão em queda.

Para o presidente da Associação das Indústrias de Materiais de Construção de Angola (AIMCA), Luís Diogo, os materiais de construção, assim como qualquer outra indústria é afectada pelos efeitos Macroeconómicos que afectam o mundo.

“Angola está num processo de ajustamento da economia, com reformas introduzidas no sector financeiro e aumento da produção interna. Os resultados obtidos foram impactados negativamente pelo conflito armado que deflagrou na Europa e fez disparar os preços das matérias-primas e subsidiárias, assim como afectou os preços praticados pelo serviço de transporte. Os fretes marítimos dispararam”, acrescentou o líder da AIMCA.

A madeira e o contraplacado, aponta o relatório, foram os que registaram maior aumento nos preços com 27,8% nas variações homólogas, entre os grupos de materiais de construção.

Segue-se o aço e vigas, vigotas e ripas com 25,8% cada, outros produtos sintéticos 25,3%, produtos sintéticos 24,8% e tubagens e acessórios de plásticos 23,8%, alumínio 23,2%.

Luís Diogo justifica o aumento dos preços nos aglomerados de madeira e o contraplacado por estes serem produzidos no estrangeiro.

“Estes produtos têm origem na Rússia e atendendo ao conflito armado, os preços dispararam”, sustenta.

Lê-se ainda no relatório que os grupos de materiais que mais contribuíram para a variação do IPMC em Junho, são: aço, betão pronto e blocos com 0,1 pontos percentuais, cada.

A AIMCA, disse o presidente da associação, encara os dados apresentados pelo INE com preocupação, pois entende que deveria ser ouvida durante a recolha da informação.

“Já manifestamos por escrito que estamos disponíveis para colaborar com o INE, todavia nunca fomos contactados para o efeito. Achamos que a produção desta informação é importante, todavia deve ser a mais verdadeira possível”, lamenta.

Sector da construção civil em Angola

Carlos Lumbo afirma ainda que em Angola o sector da construção civil é muito sensível à chegada de crises, e depois é letárgico nos tempos de recuperação. Estas características são agravadas por insuficiências estruturais e institucionais.

Os níveis de importação na construção são altos e os de exportação baixos, o sector apresenta problemas de competitividade, como vários outros da economia, aponta o especialista.

O economista apela para a necessidade de melhorar a educação e a formação profissional, remoção dos constrangimentos burocráticos e melhorar os outros aspectos do ambiente de negócios.

Luís Diogo entende que se trata de um sector com propensão para crescer. A adesão de Angola à Zona de Livre Comércio (ZCL) e o conflito armado na Europa, são excelentes oportunidades para este sector.

“Precisamos de investir na normalização da qualidade dos produtos feitos em Angola, adoptar a norma Europeia (EuroCodigos-Conjunto de normas europeias de responsabilidade do Comité Europeu de Normalização CEN). A normalização é um passaporte de acesso ao mercado internacional e contribuirá para aumentar os níveis de competitividade da indústria nacional”.

A AIMCA, disse, acredita que o recente Aviso 9 do Banco Nacional de Angola (BNA) para financiamento da habitação irá fomentar o crescimento de mais habitação.

“Temos de ser mais competitivos, introduzir a normalização (não se pode produzir de qualquer forma), eliminar a concorrência desleal e tornar Angola num “hub” para as exportações regionais e internacionais”, concluiu.