Preços dos materiais de construção aumentam pelo segundo mês consecutivo

Os preços dos materiais de construção aumentaram 0,1 pontos percentuais (pp) para 0,7% em Agosto de 2022 em relação a Julho, o segundo aumento este ano, depois de se verificar o primeiro em Julho último, de acordo com os dados da Folha de Informação Rápida (FIR) do Índice de Preços dos Materiais de Construção (IPMC), recentemente divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em termos homólogos, os preços cresceram de 0,9 pontos percentuais (pp) para 17,6% pontos percentuais (pp) quando comparado com Agosto de 2021.

O relatório indica que os grupos de materiais que mais contribuíram para a variação do IPMC em Agosto face a Julho foram betão pronto com 0,3 pp, alumínio e cimentos e aglomerantes 0,1 pp cada.

Já a classe de outros produtos sintéticos com 21,6%, seguidos pelo aço (21,5%), alumínio com 21,3%, vidros e artigos de vidros com 21,2, madeira e contraplacado com (20,9%), betão pronto (20,4%), areia (20,2%), tubagens e acessórios de plásticos com (19,9%), produtos sintéticos (19,7%) e vigas, vigotas e ripas com (19,3%), foram os grupos de materiais de construção que registaram maior aumento de preços.

O menores aumento verificou-se nos cimentos e aglomerantes com 11,5 %, tijolos com 13,9%, pedra britada e mármore com 15,5%, blocos com 15,6%, aponta o relatório.

Os preços dos materiais de construção abriram o ano de 2022 em 2,1% e se mantiveram em Fevereiro.

Em Março os preços diminuíram para 1,9% que depois vieram cair para 0,9% em Abril deste ano. Nos meses de Maio e Junho, o IPMC verificou mais reduções, 0,4% e 9,3%, respectivamente.

Sobre o indicador

Índice de Preços de Materiais de Construção é o Indicador económico que reflecte a variação dos preços dos principais materiais que intervém na actividade de construção e transformação de edifícios para qualquer fim e a Promoção imobiliária, Engenharia civil, trabalhos especializados de construção como demolição e preparação dos locais de construção, instalação eléctrica, acabamento de edifícios e outras obras, excluindo a promoção imobiliária, os custos da mão-de-obra e aluguer de equipamento, inerentes aos custos da construção