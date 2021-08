Em Nova York, o barril do WTI para Setembro caiu 1,04%, (66,59 USD).

Em Londres, o Brent do Mar do Norte para entrega em Outubro teve baixa de 0,69% (69,03 USD). “O mercado ainda tenta avaliar que efeito terá a COVID-19 sobre a demanda mundial de petróleo”, considerou Andrew Lebow, analista do Commodity Research Group.

“Tudo gira em torno da China. O mercado segue influenciado pelos dados económicos chineses, que, a cada dia, chegam um pouco mais fracos do que o esperado.”