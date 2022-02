Preços do petróleo caem em preocupações de inflação dos EUA

Os preços do petróleo diminuíram nesta sexta-feira, à medida que a inflação dos EUA aumentou as preocupações, com o aumento agressivo das taxas de juros, outro lado, os investidores aguardam o resultado das negociações EUA-Irão que poderiam levar ao aumento da oferta global de petróleo bruto.

O petróleo Brent que serve de referência a Angola caíram 58 centavos, ou 0,6%, para 90,83 USD o barril nesta manhã, enquanto o petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA caiu 45 centavos, ou 0,5%, para 89,43 USD o barril.

Os preços do petróleo de referência também estão na linha do seu primeiro declínio semanal após sete ganhos semanais consecutivos, embora ambos os contratos tenham subido anteriormente para uma alta de sete anos, avançou a Reuters.

O número da inflação de ontem (quinta-feira) provavelmente coloca mais pressão sobre o Fed dos EUA para agir de forma mais agressiva com o aumento das taxas.

Essa expectativa pesa no petróleo e no complexo de commodities mais amplo", disse Warren Patterson, chefe de pesquisa de commodities do ING.

Os investidores também estão de olho nas negociações indirectas entre os Estados Unidos e o Irã para reviver um acordo nuclear, que foi retomado esta semana após uma pausa de 10 dias. Um acordo poderia ver o levantamento das sanções sobre o petróleo iraniano e aliviar o aperto no fornecimento global.

A OPEP disse nesta quinta-feira que a procura mundial por petróleo pode aumentar ainda mais este ano, à medida que a economia global registar uma forte recuperação da pandemia, um desenvolvimento que sustentaria os preços já em uma alta de sete anos.

A oferta apertada de petróleo também deu impulso ao crescimento dos mercados de energia, e o relatório da Organização dos Países Exportadores de Petróleo também mostrou que o grupo teve um aumento prometido da produção de petróleo em Janeiro sob seu pacto com aliados.