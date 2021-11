Preços do gás natural sobem na Europa perante sinais de que Rússia não vai aumentar fornecimento

Os preços do gás natural estão a subir na Europa esta segunda-feira, perante os sinais de que a Rússia não vai aumentar o fornecimento, tal como havia sido dito pelo líder russo.

Em meados de Outubro, Vladimir Putin afirmou que a Rússia estava preparada para responder às necessidades da Europa na área do gás natural, numa altura em que a procura estava a aumentar significativamente. O aumento do fornecimento de gás natural vindo da Rússia era esperado esta Segunda-feira.

Mas, de acordo com a agência Bloomberg, os sinais apontam que a Rússia não vai cumprir com a data que estava acordada, situação que está a fazer com que os preços do gás natural subam na Europa. Os futuros do gás natural chegaram a subir 9,7% na Holanda perante a continuidade de um abastecimento abaixo do esperado no arranque desta semana.

Em Outubro, Vladimir Putin afirmou que a crise energética na Europa não é justificada apenas por perturbações no lado da produção, atribuindo responsabilidades à área política europeia. Na altura, o líder russo defendeu que os países europeus cometeram um “erro” ao contar com compras pontuais de gás natural em vez de assegurar contratos a longo prazo.