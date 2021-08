Os preços das casas em Portugal aumentaram 86,5% na última década, de acordo com o estudo da Money, enviado em comunicado ao Notícias ao Minuto, que revela que o país registou a oitava maior subida dos valores das habitações do mundo.

Segundo os mesmos dados, os preços dos imóveis por metro quadrado em Portugal cresceram de 1 433 euros em 2010 para 2 672 euros em 2020, um aumento de 86,5% nos últimos dez anos. No entanto, os salários médios no país apenas subiram -1,30%, enquanto a inflação alterou-se em 1,06%.

O estudo analisou como o preço médio dos imóveis nos países da OCDE mudou nos últimos dez anos e comparou-o à diferença de salários médios e inflação durante o mesmo período, para descobrir quais as nações que estão a ver o custo dos imóveis superar o dos rendimentos.

O país que registou o maior aumento dos preços dos imóveis na última década foi Israel, onde o preço médio cresceu 345,7%. Em 2010, os valores dos imóveis em Israel situam-se em 6 920 libras (aproximadamente 8 073 euros) por metro quadrado. No entanto, o salário médio no país só aumentou cerca de 17,5% face ao período homólogo, enquanto a taxa de inflação foi de 0,92%, lê-se no documento.

A Suíça ficou em segundo lugar, com os preços dos imóveis a aumentarem 165,5% desde 2010. Este país é conhecido por ter um elevado custo de vida, que claramente cresceu nos últimos dez anos, em comparação com os salários médios que só subiram 2,4%. Em terceiro lugar seguiu-se a Alemanha, onde os valores das casas cresceram 162%, enquanto os salários aumentaram 14,2%, divulgam os dados.