Preços aceleram em Novembro e inflação próxima da meta do BNA

O custo de vida no consumidor nacional aumentou 2,08% entre Outubro e Novembro deste ano, influenciado pelos aumentos dos preços na alimentação e bebidas não alcoólicas, alcoólicas e vestuário, revelam os dados do relatório mensal divulgados essa semana pelo do Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

De acordo com Folha de Informação Rápida (FIR) elaborada pelo INE, os preços aumentaram 26,98% em Novembro deste ano face ao período homólogo de 2020, e em termos acumulados os preços aumentaram 24,42%, contra os 21,88% verificados em Outubro. O Banco Central espera que até ao final deste ano a inflação não ultrapasse os 27%, depois de rever duas vezes a meta.

A maior variação nos preços foi registada nas províncias do Cuanza Norte (2,25%), Huíla (2,24%) e Zaire, Malanje e Namibe com 2,23% cada.

Bié apresenta-se como a província que registou menor variação nos preços durante o mês de Novembro, com 1,88%, seguido do Bengo com 1,91%, Cuanza Sul e Uíge com 1,95% cada e Cunene com 2,02% são as que registaram.

Segundo o INE, a classe “Alimentação e Bebidas não Alcoólicas” foi a que registou o maior aumento de preços, com uma variação de 2,42% e destacam-se também os aumentos dos preços verificados nas classes “Vestuário” com 2,19%, “Bebidas Alcoólicas e Tabaco” com 2,18% e “Mobiliário, Equipamento Doméstico e Manutenção” com 2,16%.

Economistas acreditam que a taxa de inflação ultrapasse a meta de 27%, estabelecida pelo BNA.

“Olhando para a variação positiva dos preços nos últimos 4 meses, em que a inflação mensal média é de cerca de 2%, é bem provável que fechemos o ano fiscal vigente com uma inflação homóloga superior a 27%, aliás, com o particular realce de que este é um mês típico de aumento dos preços, uma vez que as famílias tendem a gastar mais, por conta da quadra festiva”, afirmou o economista Pofírio Muacassange em declarações ao Mercado.

O economista Augusto Fernandes concorda com Muacassange e diz que a inflação pode chegar os 30% até ao final de Dezembro: “A taxa de inflação acumulada até ao final deste ano poderá rondar entre os 28% aos 30%, considerando que a inflação acumulada até Novembro já está compilada e que a inflação de Dezembro deste ano ficara muito próxima dos 3%”.

Entretanto, Augusto Fernandes considera que o BNA equanto órgão responsável por assegurar a estabilidade de preços, não tem tomado decisões acertadas.

“O BNA por intermédio dos instrumentos da política monetária e cambial tem estado a tentar apagar o fogo com gasolina, o regime de taxa de câmbio livre apenas protege as RIL, torna os importados mais caros quando não se tem máquinas e equipamentos necessários para produzir localmente e agudizar os problemas da escassez de oferta”, afirmou.

“Os instrumentos de política monetária usados pelo banco central são restritivas, não são funcionais para longos períodos de crise económica e financeira, lembrar que a economia angolana completa esse ano de 2021 um ciclo de 6 anos consecutivo de contracção económica, entrando num estágio depressão económica”, referiu.

Muacassange explica que as decisões do Comité de Política Monetária do BNA em relação aos seus instrumentos têm respaldo no QOPM, que considera existir uma relação de longo prazo entre a inflação e a quantidade de moeda.

“Neste sentido, a adopção de uma política monetária mais contraccionista com impacto directo na sua variável operacional, a BM, vai diminuir liquidez dos bancos comerciais reduzindo a sua capacidade de pressionar o aumento dos preços, podendo assim limitar o crescimento da quantidade de moeda, ou seja, o M2, a sua meta intermédia”, argumenta.

Segundo o economista e especialista em macroeconomia, a política só vai funcionar se houver crédito, o crescimento homólogo do crédito à economia é inferior a 4% e o destino principal da liquidez dos bancos tem sido os cambiais e os títulos do tesouro.

“É preciso uma combinação de factores para que se possa inverter a actual tendência da subida dos preços na economia. Assistimos recentemente à aprovação da redução do IVA de 14% para 7%, esta é uma medida de política administrativa, realista, de diminuição directa dos custos de produção que poderá impactar na descida dos preços, aumentando, de certa forma, o poder aquisitivo das famílias”.

Mas, Muacassange sugere que é necessário agregar à medida de redução do IVA outras que estimulem o aumento da produção interna, bem como, à luz da lei de mercado, proporcionar espaços para que haja importação de bens de consumo cuja produção interna é insuficiente.

“É preciso não perder de vista que uma tentativa do aumento do poder aquisitivo das famílias com base na redução do IVA, num contexto de escassez de produtos, pode desencadear um efeito contrário, ou seja, aumento dos preços pela pressão da demanda”, clarificou.

Por seu turno, Augusto Fernandes considera que para combater a inflação de forma sustentável é fundamental a industrialização não petrolífera de Angola, e, se precisa canalizar mais divisas as empresas nacionais que queiram importar máquinas e equipamentos necessários para a indústria renascente.

Entretanto, o economista considera que no curto prazo não se pode contar muito com a produção nacional, logo, “ no curto prazo se deve fazer uma extrapolação da taxa de câmbio de mercado para mitigar os efeitos nefasto da escassez de alimentos de amplo consumo”.

“No longo prazo é necessário criar condições para promoção da industrialização de Angola e a formação de mão-de-obra para utilização do parque industrial Angolano”, apelou.

“As metas furadas”

O aumento dos preços fez com que banco central revesse a sua meta de 18,7% definida no Orçamento Geral do Estado (OGE), para 2021 duas vezes, objectivo que muitos estudiosos consideravam “optimistas demais”.

Em Março deste ano, o governador do BNA, José de Lima Massano já havia anunciado uma revisão da meta de inflação. Em Maio, o BNA reviu em alta a meta para 19,5%.

Massano atribuiu a escalada da inflação ao aumento dos preços nos mercados internacionais e à manutenção dos factores que determinam o comportamento dos preços no mercado interno, os quais, disse, apesar do quadro de estabilidade cambial, apontam para a continuação de pressões inflacionistas no curto prazo.

Em Outubro, o banco central voltou a rever a meta, esperando assim que a inflação atinja 27% no final do ano, havendo diminuição apenas a partir de 2022, que espera uma taxa de inflação média de 18%.

“A nossa grande preocupação é o estímulo à produção interna, porque mesmo na produção interna também há componentes importados, matérias primas, equipamentos, e as sementes para a agricultura. Temos uma dependência que é relevante”, declarou José de Lima Massano na última reunião deste ano do Comité de Política Monetária.

Segundo o governador do BNA, a pandemia da COVID-19 veio mostrar a importância de o País ser capaz de atender as necessidades internas, pelo menos parte significativa das necessidades de bens alimentares, com a produção nacional.

“Na óptica do BNA o País tem de continuar a fazer grande esforço de ganhar autonomia, do resto as condições de base estão disponíveis, temos água, temos terra férteis, temos pessoas para trabalhar e também conhecimento”, afirmou.

Para o ano eleitoral que se avizinha, José de Lima Massano disse que se vai continuar a colocar à disposição os meios e instrumentos disponíveis para se manter a estabilidade de preços na economia.