Preço dos materiais de construção aumenta 17,8% no primeiro semestre de 2021

O preço dos materiais de construção aumentou 17,8% no primeiro semestre do corrente ano, comparativamente ao mesmo período de 2020, segundo dados do Inquérito de Preços de Material de Construção (IPMC), divulgado recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em termos mensais os preços dos materiais de construção registaram um aumento de 1,7% em Junho face a Maio um aumento de 0,3 pontos percentuais (pp) elevando a taxa acumulada para 8,4%.

Segundo o INE, influenciaram para o aumento dos preços dos materiais de construção o alumínio com 30,4% teve maior variação, seguido pelas vigas, vigotas e ripas com 26,3%, blocos com 23,3%, e madeiras e contraplacados com 22,9%.

O presidente da Associação das Indústrias de Materiais de Construção de Angola (AIMCA), José Mangueira, disse que maior parte das empresas nacionais produz com abastecimento ineficiente de água e energia, tornando os produtos mais caros, acrescentou que o sistema de transportes do País não é dos melhores.

Em declarações aos órgãos da comunicação social, no final do 5º Seminário da Indústria de Materiais de Construção, em Luanda, José Mangueira reportou a dificuldade do transporte pelo mau estado da rede viária em todo o território nacional.

“Demoramos um ou quase dois dias para levar um camião de tijolos de Luanda a Saurimo, correndo o risco de o caminhão furar os pneus e sermos assaltados. Tudo isto condiciona e faz aumentar os preços dos materiais de construção”.

António Venâncio, engenheiro de construção civil, contraria o argumento apresentado por José Mangueira, ao afirmar que a subida dos preços dos materiais de construção se deve à situação económica e financeira que o País vive.

Para o engenheiro civil, o aumento dos preços implica numa revisão generalizada da formação dos custos, quer directos, quer indirectos, o que pode redundar em preços proibitivos que perturbem negócios, alguns dos quais em curso e outros em vias de serem contratualizados”

“Com aumento brusco dos preços é provável que algumas empresas encerrem actividades por inexistência de carteiras de negócios que possam suportar os custos operacionais no mercado”.

António Venâncio lamentou que o sector da construção foi afectado pela situação económica e financeira, embora se possa ver algumas obras em curso, sobretudo as inseridas no Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM).

Acrescentou ainda que é notória a situação de arrefecimento do sector por razões obvias que começam nos efeitos colaterais da pandemia da COVID-19 e terminam na dificuldade financeira que o País vive.

“É hora de aproveitar este arrefecimento para se apostar no sector de elaboração de estudos e projectos, a fim de criar uma boa base de novas teorias, visando um desenvolvimento mais sustentável e forte redução dos desperdícios públicos”, aconselhou.

Plano de melhoramento de estradas

António Venâncio afirmou que ainda há muito por se fazer no sector da construção civil (no plano da teorização e da reformulação de critérios) com destaque para o estudo das grandes obras de engenharia que já deveriam ter lugar. Como exemplo, a construção de auto-estradas para garantir a mobilidade rodoviária, situação que afecta a economia.

“Temos de pensar seriamente nas estradas secundárias e terciárias que servirão de vias diluentes de apoio às estruturantes e deste modo apoiar os camponeses e toda a actividade agrícola”.

O engenheiro civil alerta para a necessidade de se criar parcerias para o desenvolvimento da indústria de materiais de construção, bem como a formação de quadros de nível básico, médio e superior na especialidade de estradas, a fim de assegurar a manutenção e conservação.