Preço dos combustíveis para aviação sofre novo ajustamento

Os custos e preços de referência dos combustíveis para a aviação, JET A1, sofrem ajustes, a partir de hoje, nas categorias da produção ou importação, distribuição e comercialização.

A nova tabela publicada pelo Ministério das Finanças fixa o valor máximo de 142,80 Kz para o Preço de Referência do Ajustamento - Platts (PRA) e 169 Kz o Preço Base na Costa/Ex-Refinaria (PBC).

Já o Preço de Venda Ex-Logística e Distribuição (PVD) foi fixado em 213,84 Kz e o Preço da Aeroinstalação do JET-A1, que inclui impostos e taxas, (PVA) passou para 255,65 Kz.

A publicação da nova tabela, segundo refere o Ministério das Finanças, ocorre após a ministra Vera Daves de Sousa ouvir o Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo e as empresas operadoras do sector.

Este ajustamento ocorre nos termos do artigo 6º do decreto Executivo n.º 132/19, de 6 de Junho, combinado com o artigo 9.º do Decreto Presidencial n.º 206/11, de 29 de Julho.