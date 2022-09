Preço do gás natural dispara 25% após Rússia suspender fluxo na Nord Stream

Os preços do gás natural na Europa estão a disparar quase 25% esta segunda-feira, depois de a Rússia ter interrompido indefinidamente o fluxo na estação Nord Stream, um dos principais gasodutos para a Europa. Decisão alimentou novos receios de uma escassez de gás na Europa este inverno.

O contrato Dutch TTF Gas para entrega em Outubro está esta manhã a disparar 27,17% para 272,995 euros por MWh, o equivalente a um aumento de quase 400% face há um ano. Nos últimos cinco dias, contudo, acumula uma queda 9,71%.

Este desempenho dos preços acontece depois a Rússia ter anunciado na passada sexta-feira a suspensão do fluxo de gás natural no gasoduto Nord Stream 1 alegando uma falha técnica, diz a Reuters.

A Europa acusou Moscovo de se refugiar no fornecimento de energia para retaliar contra as sanções ocidentais impostas pela invasão à Ucrânia. A Rússia, por sua vez, diz que o Ocidente começou uma guerra económica e que as sanções dificultaram as operações do gasoduto.

O gasoduto Nord Stream, que vai desde o Mar Báltico até a Alemanha, fornecia cerca de um terço do gás que a Rússia exportava para a Europa, mas já estava a operar com apenas 20% da capacidade antes de os fluxos terem sido interrompidos na semana passada para manutenção.