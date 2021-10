Preço do Brent atinge 82,84 USD

Os preços do petróleo foram negociados, ontem, com nova alta, com ganhos maiores em relação ao pregão anterior, tendo o barril atingido os 82,84 USD até à hora do fecho da nossa edição.

Tudo ocorreu depois que o grupo dos maiores produtores do mundo (OPEP+) decidiu não aumentar a produção além do que já haviam assinalado, apesar de a procura recuperar-se do impacto causado pela COVID-19.

O especialista Investing.com detalha que, ontem mesmo, ao meio-dia, os futuros do petróleo WTI, negociados em Nova Iorque, subiam 1,9% para 79,11 USD por barril, enquanto os futuros do Brent apresentavam alta de 1,8%, a 82,70 por barril.

Ambos os contratos avançaram bem mais de 2,0% na segunda-feira, com o WTI a atingir o nível mais alto em sete anos, enquanto o Brent atingiu um máximo de três anos.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados, incluindo a Rússia, grupo conhecido como Opep+, decidiu, na segunda-feira, manter os aumentos de produção planeados de 400.000 barris por dia todos os meses até pelo menos Abril de 2022.