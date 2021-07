Preço do barril de petróleo pode compensar o declínio da produção

José Oliveira, investigador para questões de Energia (CEIC) defende a possibilidade do Ministério das Finanças (MINFIN) pagar a tempo e horas os seus compromissos internacionais e parte da dívida interna atrasada. “Com o aumento as receitas do Estado acima do previsto, há também alguma capacidade de aumento das disponibilidades em divisas do País”, disse.

Por outra, permite à Sonangol pagar parte da sua dívida de Cash Call nos blocos onde é investidora e dos atrasados da importação de combustíveis.

O especialista adianta que Angola é o primeiro País do mundo que vai construir um metro, com mais caro sistema de transporte urbano, sem primeiro implantar um sistema de transporte de superfície integrado com autocarros, apesar de Luanda ter já as principais vias estruturantes construídas.