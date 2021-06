Preço do barril de petróleo fecha a 72 USD

Os preços do petróleo Brent, de referência para as exportações angolanas, atingiram, nesta quinta-feira (10), o nível mais alto em mais de dois anos, ao fechar a sessão em 72,52 USD o barril, uma subida de 0,4%.

Os preços já são quase o dobro do valor estabelecido como referência para o Orçamento Geral do Estado (OGE) para este ano, que é de 39 USD, o barril. O preço desta quarta-feira é o mais alto desde Janeiro de 2020.

Nos últimos sete meses, os preços do petróleo dobraram. Em Novembro de 2020, o barril chegou a valer 36 USD acima dos 19 USD registados em Abril do mesmo ano.

A sequência de quedas diárias dos preços iniciou em Janeiro, quando o barril estava cotado em 71 USDS e, em pouco mais três meses caiu para metade.

Na sessão desta quinta-feira, o petróleo bruto US West Texas Intermediate (WTI) subiu 33 centavos, ou 0,5%, e fechou em 70,29 USD. Especialistas justificam a subida com o optimismo para a forte procura económica, depois que as novas reivindicações de desemprego nos EUA caíram para o nível mais baixo desde a primeira onda da COVID-19 no ano passado.