PR pede especial atenção da Alemanha sobre agricultura nacional

“Queria referir especial realce a agricultura cujo o envolvimento do vosso país pode ter grande relevância no desenvolvimento da produção agrícola em Angola”, afirmou o Chefe de Estado diante da imprensa nacional, no Palácio Presidencial.

João Lourenço destacou também o apoio da Alemanha no domínio da cooperação financeira, descrevendo que a abertura “corresponde as nossas expectativas em matéria de projectos de desenvolvimento”.

“Importa neste hábito, referir a disponibilização no valor de 1,06 mil milhões USD para aquisição de equipamento electromecânico de fabrico alemão para apetrejar turbinas e centrais hidroeléctricas de Caculo-Cabaça”, apontou.