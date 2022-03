PR moçambicano considera “grande ganho” retomada de assistência financeira do FMI

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, considerou um “grande ganho” a retomada da assistência financeira do Fundo Monetário Internacional (FMI) ao país africano, suspensa desde a descoberta das chamadas dívidas ocultas.

“Isso é um grande ganho para nós, eles já nos confiam”, afirmou Filipe Nyusi, falando com quadros da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, na província de Inhambane, sul do país, num áudio divulgado hoje pela Presidência da República.

O chefe de Estado moçambicano disse que o acordo com o FMI prevê o desembolso de uma ajuda financeira no valor de 470 milhões USD (428 milhões de euros), montante que já tinha sido referido na segunda-feira pelo chefe da missão desta instituição a Moçambique, Álvaro Piris.

“É um programa que vai acelerar a recuperação económica de Moçambique, sobretudo por causa da COVID-19, do terrorismo e das calamidades naturais”, enfatizou Filipe Nyusi.

O instrumento aprovado pelo FMI prevê uma recuperação rápida da economia moçambicana e tem como pressupostos a promoção da boa governação, combate à corrupção, estabilidade macroeconómica e controlo da dívida, acrescentou Nyusi.

O reatamento da assistência financeira, prosseguiu, estimula outros parceiros de Moçambique a cooperar com o país africano, pois o FMI funciona como um farol.

“Ninguém nos dava nada”, após a descoberta das dívidas ocultas, e “eu era conhecido como o Presidente do país dos ladrões”, afirmou Filipe Nyusi.

Esta é a primeira vez que o Fundo financia Moçambique desde a divulgação do chamado escândalo das dívidas ocultas, em 2016, havendo apenas a registar ajudas financeiras pontuais no seguimento de catástrofes específicas, como a pandemia de COVID-19 ou os ciclones Kenneth e Idai, em 2019.