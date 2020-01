PR manda acelerar obras do novo hotel cinco estrelas de Luanda

O Presidente da República, João Lourenço, criou uma comissão Interministerial com o objectivo de acompanhar e imprimir maior celeridade na finalização dos trabalhos de empreitada no hotel situado no Eixo-Viário.

A comissão será coordenada pelo ministro dos Recursos Minerais e Petróleos, que será coadjuvado pela ministra do Turismo. Integram ainda a comissão a ministra das Finanças, o ministro das Relações Exteriores, ministro do Interior, o governador provincial de Luanda e o PCA da Sonangol.

Segundo o Decreto Presidencial nº 233/19 de 24 de Dezembro, o Executivo considera o novo hotel de luxo uma mais-valia para o sector da hotelaria e turismo na arrecadação de receitas para o Estado e aumento do emprego, podendo, consequentemente, albergar, entre outros eventos nacionais e internacionais, a realização da Conferência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa(CPLP), agendada para Agosto deste ano.

“Tendo em conta que as obras do hotel estão a um ritmo que não satisfaz o plano de actividades que o Executivo definiu para o cumprimento da meta de 2018-2022, o Presidente da República determina (...) é criada a Comissão Interministerial com o objectivo de acompanhar e imprimir maior celeridade na finalização dos trabalhos de empreitada no hotel sito no Eixo-Viário”, diz o Despacho do PR publicado em Diário da República em clima de festa natalícia.

A conclusão das obras do novo hotel de luxo de Luanda estava prevista para 2018, mas as obras estiveram paradas durante dois anos antes da visita do ex-PCA da Sonangol, Carlos Saturnino, que garantiu a retomada das obras. Um ano depois, o PR diz que as obras estão a decorrer, mas a um ritmo lento.

O Intercontinental-Hotel e Casino, é descrito pela Sonangol como uma das maiores e melhores unidades hoteleiras do País, orçado em 74,6 mil milhões Kz, conforme consta no relatório e contas da petrolífera nacional referente a 2016.