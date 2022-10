PR de Cabo Verde pede “amplo debate” e “consensos” sobre Orçamento para 2023

O Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, pediu hoje um “amplo debate” em torno da proposta do Orçamento do Estado para 2023, para “construir consensos e compromissos”, face à situação “complexa e difícil” do país.

“Tendo em conta as dificuldades pós-pandemia, estamos a viver uma situação extremamente complexa e difícil, é importante haver o mais amplo debate do Orçamento do Estado, com a participação de todos os atores políticos e, se for possível, estabelecer pontes, construir consensos e compromissos sobre o Orçamento do Estado, é fundamental neste momento”, afirmou o chefe de Estado, em declarações aos jornalistas, depois de receber o Primeiro-Ministro.

José Maria Neves recebeu do chefe do Governo, Ulisses Correia e Silva, no Palácio Presidencial, na Praia, a proposta de Orçamento do Estado para 2023, tendo este, segundo o Presidente da República, demonstrado abertura para o diálogo sobre o documento, apesar da maioria absoluta no parlamento do Movimento para a Democracia (MpD, que suporta o Governo).

“O meu apelo é para que o Governo, as forças políticas, os sindicatos, o patronato, cheguem a todos os entendimentos fundamentais e que possamos enfrentar os enormes desafios que temos pela frente (...) É claro que o Governo tem a maioria para discutir e aprovar o Orçamento, mas não é essa questão que está em causa.

O que está em causa é a capacidade nacional, o entendimento nacional para fazermos face aos enormes desafios que temos pela frente”, disse ainda o Presidente.

O primeiro-ministro cabo-verdiano anunciou na quarta-feira o aumento do salário mínimo nacional de 13 000 para 14 000 escudos (117 para 126 euros) em 2023 e aumentos salariais de 1 a 3,5% para funcionários públicos e pensionistas com rendimentos mais baixos.

“É um orçamento verdadeiramente virado para as pessoas e com um rosto humano”, afirmou Ulisses Correia e Silva, numa declaração ao país a partir do Palácio do Governo para apresentar as principais medidas e prioridades da proposta de Orçamento do Estado para 2023.