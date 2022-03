PR de Angola inicia visita a Cabo Verde com cedência de Boeing à TACV

O Presidente da República, João Lourenço, inicia hoje o programa oficial da visita a Cabo Verde reunindo-se com o homólogo cabo-verdiano e assistindo à assinatura de acordos de protecção de investimentos e de cedência de um Boeing.

O chefe de Estado de Angola chegou no domingo a Cabo Verde, iniciando-se esta manhã o programa oficial da visita de Estado na Praia, com a recepção no Palácio Presidencial pelo Presidente cabo-verdiano, José Maria Neves, que em Janeiro último realizou a sua primeira visita ao exterior, após ter sido empossado no cargo em Novembro, precisamente a Luanda.

Ao final da manhã, João Lourenço desloca-se ao Palácio do Governo para assistir, juntamente com o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, à assinatura dos documentos finais da VIII Comissão Mista de Cooperação Cabo Verde -- Angola, que se voltou a reunir no sábado, na Praia, ao fim de 14 anos.

Um desses documentos é o acordo envolvendo a transportadora aérea angolana TAAG, que vai fornecer um Boeing 737-700 em regime de 'leasing' à homóloga cabo-verdiana TACV.

"É um primeiro passo que estamos a dar com a TACV, não excluímos a integração de outros países, mesmo no contexto regional ou até no contexto dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa [PALOP], mas começa aqui uma nova etapa da nossa relação bilateral e com outro nível de efectividade", anunciou no sábado o ministro dos Transportes angolano, Ricardo Abreu, após a realização da reunião da comissão mista.

Acrescentou que a companhia aérea estatal TAAG vai ceder, em regime de 'leasing', um dos seus Boeing 737-700 de "nova geração" para permitir à TACV retomar as suas rotas -- apenas opera voos internacionais --, após o impacto da pandemia de COVID-19, com as duas companhias a implementarem um "casamento" que prevê envolver também a exploração dos 'hubs' aéreos do Sal (Cabo Verde) e de Luanda.