PR anuncia novas medidas para combater lavagem de dinheiro

João Lourenço discursava no Conselho de Relações Exteriores na cidade de Nova Iorque, onde se encontra a participar na 74ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, cujo Debate Geral inicia terça-feira, dia em que João Lourenço vai intervir nesta tribuna mundial.

Segundo o Presidente angolano, o Governo está, igualmente, a tomar “medidas enérgicas” para combater e inibir a corrupção, para que Angola melhore as suas práticas de governação, no âmbito das normas que vigoram nos Estados Democráticos e de Direito,

De acordo com o estadista angolano, para levar o seu programa a bom porto, o Governo angolano conta com a assistência técnica do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial (BM), tendo também beneficiado de financiamentos.

Indicou que o Executivo conta com o apoio dos seus parceiros internacionais, como os EUA, que continuam a prestar um vital contributo à economia nacional, particularmente o Tesouro americano, na assistência aos ministérios das Finanças e do Interior, Banco Nacional de Angola (BNA) e à Unidade de Informação Financeira (UIF), em relação ao combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo e ao complience.

Lembrou que, por muito tempo, o potencial de Angola ficou refém de uma economia centralizada, com um peso excessivo do sector público.

Segundo o Presidente, iniciou-se, com efeito, um novo caminho em direcção à sua reestruturação e adequação aos modelos bem-sucedidos e capazes de garantir a sua credibilidade, sustentabilidade, transparência e prosperidade, privilegiando o sector privado da economia.

No dizer do Chefe de Estado angolano, duas das primeiras etapas desse caminho foram necessariamente o combate aos comportamentos nocivos à sociedade, o fortalecimento dos direitos e das liberdades fundamentais dos cidadãos, onde já se registam importantes conquistas.