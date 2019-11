Powell foi à Casa Branca e disse a Trump que a política não entra nas decisões da Fed

“Os comentários do chairman Powell foram consistentes com os que fez nas audiências no Congresso na semana passada. Não discutiu as suas expectativas em relação à política monetária, exceto para reforçar que a percurso dessa política irá depender inteiramente na informação que recebe sobre o outlook da economia”, referiu a Fed, em comunicado.

“Além disso, Powell disse que, com os colegas do Federal Open Market Committee, irá ditar a política monetária, conforme a lei, para apoiar o emprego pleno e a estabilidade dos preços, e que irá tomar essas decisões apenas com base em análise cuidada, objetiva e não-política”, adiantou o banco central.

Desde o último trimestre, Donald Trump tem pressionado a Fed , através de discursos e publicação no Twitter, a acelerar o ritmo de cortes na taxa de juro diretora, a federal funds rate.