Portugueses pediram 19 milhões de euros emprestados por dia até Abril

Ainda assim, o montante do crédito ao consumo ficou 3% abaixo do período homólogo, sendo “a primeira vez desde 2013 que assistimos a uma quebra ligeira do montante do crédito ao consumo”, frisou o secretário de Estado.

Os números foram apresentados na manhã desta terça-feira, após a apresentação do estudo “Impacto crédito ao consumo na economia portuguesa”, elaborado pela Nova Business School of Economics e pela Associação de Instituições de Crédito Especializado (ASFAC), e Mourinho Félix

Entre os 19 milhões de euros pedidos pelos portugueses diariamente nos primeiros quatro meses do ano, “oito milhões se destinaram ao crédito automóvel”, salientou Mourinho Félix. Estes valores comparam com o ano de 2012, em que, “por exemplo, o crédito ao consumo, em média, não alcançava os 9 milhões de euros por dia e desses apenas 3 milhões de euros se destinavam à compra de automóvel”, explicou.

Esta comparação traduz a diferença “significativa” do papel do crédito ao consumo “em períodos de contracção da economia e em períodos de expansão da economia”, disse Mourinho Félix.