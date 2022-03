Portugal volta ao mercado para colocar até 1,75 milhões de euros em dívida

Portugal realiza hoje leilões de Bilhetes do Tesouro (BT) a seis e a 12 meses com um montante indicativo global entre 1,5 e 1,75 milhões de euros, avança a Lusa.

Em comunicado, o IGCP - Agência da Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública informou que a maturidade dos BT hoje leiloados é em 23 de Setembro de 2022 (seis meses) e em 17 de março de 2023 (12 meses).

No anterior leilão de BT a 12 meses, em 19 de janeiro, Portugal colocou 1.500 milhões de euros, o montante máximo indicativo, a seis e a 12 meses, com as taxas de juro a caírem no prazo mais curto e a subirem no mais longo.

Segundo a página do IGCP na agência Bloomberg, em BT com maturidade em 20 de janeiro de 2023 (12 meses) foram colocados 1.005 milhões de euros à taxa de juro média de -0,574%, superior à de -0,594% e mínima de sempre, registada em 21 de Julho, quando foram colocados 1.000 milhões de euros.

A procura de BT a 12 meses atingiu 1.675 milhões de euros, 1,67 vezes o montante colocado.

No prazo mais curto, de seis meses, foram colocados 495 milhões de euros à taxa média de -0,596%, inferior à de -0,571% verificada em 19 de Maio do ano passado, quando foram colocados 750 milhões de euros em BT com a mesma maturidade.

A procura cifrou-se em 1.365 milhões de euros, 2,76 vezes o montante colocado.