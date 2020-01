Portugal: Remessas dos emigrantes em Angola sobem 5,4% em Novembro para 28,1 milhões de Euros

De acordo com os dados disponibilizados pelo Banco de Portugal, os emigrantes a trabalhar em Angola enviaram para Portugal, em Novembro, 28,14 milhões de euros, o que representa um acréscimo de 5,43% face aos 26,69 milhões enviados em novembro do ano passado.

Em sentido inverso, os angolanos a trabalhar em Portugal enviaram para o seu país 680 mil euros em Novembro do ano passado, o que equivale a uma diminuição de quase 14% face aos 790 mil euros enviados em Novembro de 2018.

Olhando para a totalidade dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), a tendência é a mesma, já que Angola representa a quase totalidade dos valores envolvidos.

A nível global, as remessas dos emigrantes caíram 10,7%, para 288,28 milhões de euros em Novembro, ao passo que as receitas enviadas pelos estrangeiros em Portugal caíram 3,1%, para 42,8 milhões de euros.

De acordo com os dados disponibilizados hoje pelo Banco de Portugal, os portugueses a trabalhar no estrangeiro enviaram para Portugal, em novembro, 288,28 milhões de euros, o que representa uma queda de 1,7% face aos 283,49 milhões de euros enviados em novembro do ano passado.

Em sentido contrário, os imigrantes a trabalhar em Portugal enviaram para os seus países de origem 42,83 milhões de euros, o que representa um aumento de 3,1% face aos 41,55 milhões enviados em Outubro.